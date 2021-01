The Seven Deadly Sins: la peccatrice Merlin in un cosplay accattivante di Glory Lamothe

Gli episodi di The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement, in tutto 24, chiuderanno definitivamente la storia dei peccati capitali. Vuol dire che con l'anime di questa stagione saluteremo Meliodas ed Elizabeth, oltre a tutti i personaggi che ci hanno accompagnato nel corso di questi anni. E tra chi saluteremo ci sarà anche la maga Merlin.

La storia di Merlin è lunga e verrà ulteriormente approfondita, ma intanto si è presentata come la peccatrice di Gola del gruppo dei sette peccati capitali. È stata la penultima ad apparire, solo prima di Escanor, ed è una maga abilissima con tanti assi nella manica. La sua figura snella ha lanciato tanti incantesimi che hanno messo in difficoltà i vari nemici di The Seven Deadly Sins.

Mentre si attende di sapere quale sarà li suo ruolo nel film originale The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, possiamo rivederla nella vita vera grazie alla cosplayer Glory Lamothe, disponibile nella foto in basso. Questo accattivante cosplay di Merlin da The Seven Deadly Sins riprende tutte le caratteristiche del primo abito della maga, formato da un cappotto svolazzante e un pantaloncino molto corto, mentre si nota subito il tatuaggio del peccato del cinghiale in rosso sul lato sinistro del collo.

Glory Lamothe è riuscita a incantarvi come Merlin in questo cosplay?