The Seven Deadly Sins: i piani futuri dell'autore e le risposte a questioni in sospeso

Il manga di Nakaba Suzuki si è concluso da mesi, anche se come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di The Seven Deadly Sins non l'ha fatto al meglio. Tuttavia il mangaka sta continuando a lavorare su questo mondo fantastico, come dimostrato dall'uscita recente di un capitolo extra con il giovane Lancillotto come protagonista.

Ci sono ancora diverse cose da raccontare e nodi da sciogliere. Nakaba Suzuki ha spiegato alcuni di questi punti non raccontati durante il corso principale di The Seven Deadly Sins e cosa dovremo aspettarci in futuro, in particolare nei prossimi mesi. Nel Question & Answers di The Seven Deadly Sins Untold Stories, Nakaba risponde a tre domande.

La prima è molto triviale e si concentra sui tatuaggi dei Sins. Al momento questi simboli sono spariti dato che il gruppo si è sciolto e, in più, non erano tatuaggi permanenti bensì creati dalla magia di Merlin.

La seconda domanda si concentra invece sui gaiden. Nel corso del manga sono stati pubblicati cinque capitoli speciali su sette dei membri dei Seven Deadly Sins. Gli unici a mancare all'appello sono Meliodas e Merlin. Secondo Nakaba, Meliodas non ha bisogno di un gaiden dato che l'intera storia del manga è concentrata su di lui. Per Merlin dobbiamo invece aspettarci novità a breve, dato che un suo capitolo speciale è al momento in preparazione.

Infine la terza e ultima domanda si concentra su un dubbio che tanti fan hanno avuto. Nella fase finale, il Re dei Demoni è stato sconfitto ma non si può dire lo stesso per la Dea Suprema. Secondo Nakaba, a Meliodas ed Elizabeth bastava distruggere la loro maledizione e, dato che la Dea non ha per ora interferito, non c'era bisogno di affrontarla. Tuttavia il mangaka ha in progetto di reinserirla in futuro e quindi suggerisce ai fan di rimanere in attesa per altri sviluppi.

Riassumendo, rivedremo Merlin e la Dea Suprema in alcuni capitoli e forse entrambe prima dell'arrivo di The Four Knights of Apocalypse.