The Seven Deadly Sins: preparatevi alla stagione 4 con questo fantastico cosplay di Merlin

Come fa intendere anche il nome, il manga e anime di The Seven Deadly Sins ruotano intorno a un gruppo di personaggi che vede parte del proprio ruolo ispirato ai sette vizi capitali. Ira, avarizia, gola, accidia, invidia, lussuria, superbia: ognuno ha un personaggio associato che ha un proprio ruolo nella storia.

A possedere il peccato di gola è Merlin, la maga del gruppo dei Seven Deadly Sins. Per lungo tempo è stato il personaggio più misterioso del manga: apparsa sul finire della prima saga della storia, è stata poi una presenza parecchio importante e che ha aiutato a mettere al tappeto diversi avversari. Sul finale tra l'altro è stata protagonista di alcuni eventi fondamentali per il mondo.

Non sappiamo ancora se rivedremo Merlin in The Four Knights of Apocalypse, ma intanto possiamo vedere come sarebbe nella realtà grazie a un travestimento ideato da Kaomedejackson. La modella ha pubblicato quattro foto in cui interpreta Merlin con un cosplay. Come ben sapete, la donna lascia ampie porzioni di pelle visibili: indossa una giacca viola che a stento le copre il seno e dei pantaloncini dello stesso colore.

In basso potete guardare le quattro immagini che ci garantiscono un po' di pose provocanti di Merlin. Di sicuro rivedremo il personaggio nella quarta stagione dell'anime come confermato dalla key visual di The Seven Deadly Sins 4.