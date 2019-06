The Seven Deadly Sins: prime anticipazioni del capitolo 314

La terza stagione di The Seven Deadly Sins: Wrath of Gods che arriverà durante la stagione autunnale del 2019 sarà l'ultima e adatterà quindi anche questi ultimi momenti che attualmente Nakaba Suzuki sta disegnando nel manga. La storia di The Seven Deadly Sins è ormai allo scontro finale, dopo il finto epilogo di alcuni capitoli fa.

La storia di The Seven Deadly Sins è ripresa con il ritorno del Re dei Demoni nel corpo di Zeldris a causa dell'intervento di Cusack, che ha quindi permesso anche la rigenerazione della maledizione di Elizabeth, sventata per un pelo grazie alla magia di Merlin. Gli avvenimenti del capitolo 313 di The Seven Deadly Sins ci hanno mostrato il nuovo incontro tra Meliodas, Elizabeth e il Re dei Demoni nel corpo di Zeldris in un'emozionante tavola che li vede in una distesa desolata.

Nel capitolo 314 di The Seven Deadly Sins vediamo una prima metà del capitolo dove il Re dei Demoni nel corpo di Zeldris inizia a scatenare fulmini e saette che avvolgono il luogo, mentre Meliodas si prepara a sconfiggerlo ripensando a tutte le esperienze vissute negli anni e ricordando nuovi e vecchi compagni conosciuti durante il percorso. È proprio il protagonista il primo ad attaccare con una prima scarica di pugni bloccata facilmente dal corpo di Zeldris, con quest'ultimo che però blocca Meliodas per creare una nuova gabbia di fulmini con cui attaccarlo.

Tuttavia, Meliodas riesce a reagire e colpisce dritto sul volto il corpo del fratello. Il prossimo capitolo di The Seven Deadly Sins, il 316, sarà pubblicato ufficialmente sulla rivista Weekly Shonen Magazine e su Crunchyroll mercoledì 19 giugno.