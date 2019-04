The Seven Deadly Sins: primi spoiler del capitolo 308

Il lungo viaggio di Meliodas ed Elizabeth, fatto da morti e reincarnazioni continue per migliaia di anni, sta per giungere al termine. Insieme a loro, anche il manga The Seven Deadly Sins sta per finire. Dopo il capitolo "epilogo 1" , la serie di Nakaba Suzuki torna su Weekly Shonen Magazine con la seconda parte di quest'ultima storia.

La settimana scorsa, Nakaba Suzuki non ha pubblicato alcun capitolo di The Seven Deadly Sins sulla rivista di Kodansha, ma questa settimana l'autore torna al lavoro con il 308. Con l'uscita fissata ufficialmente per mercoledì 24 aprile, sono arrivati in rete i primi spoiler relativi a "Epilogo 2".

Per ora sono ancora poche le immagini rivelate, con Ban ed Elaine che parlano a letto del destino del capitano Meliodas e di Elizabeth. Ban si sta dispiacendo per il destino del capitano e suo migliore amico, mentre Elaine gli legge il pensiero. L'altra pagina rivelata è quella finale, dove viene mostrata Elizabeth mentre, presumibilmente, rivela agli altri Sins qual è la verità.

Secondo la traduzione, Elizabeth già sapeva del destino che attende Meliodas, ed è già pronta ad affrontarlo: "Meliodas scomparirà da questo mondo... ma andrà tutto bene". Questo capitolo di The Seven Deadly Sins proseguirà nella storia "Epilogo 3" del prossimo numero.