The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky è da oggi disponibile su Netflix

Buone notizie per tutti i fan del franchise, dalla giornata di oggi il lungometraggio animato The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky è disponibile per la visione sulla piattaforma streaming di Netflix.

Il 2018 si chiude con il botto per tutti i fan della serie creta da Nakaba Suzuki, visto che da oggi, ultimo giorno dell'anno solare, potranno godere della visione dell'ultimo lungometraggio animato ispirato all'opera: The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky. Netflix ha infatti nelle scorse ore aggiunto la pellicola alla propria offerta, rendendola disponibile a tutti gli appassionati.

Per tutti coloro che vorranno inaugurare il nuovo anno con le avventure inedite nello Sky Temple dei nostri protagonisti, ecco a voi la sinossi ufficiale di The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky, a cui, ricordiamolo, ha collaborato lo stesso autore del manga originale:

"Siamo in un mondo in cui esistono le fate, le dee e i demoni. Coloro che hanno salvato il regno di Liones che era sull'orlo della distruzione a causa dei demoni sono il leggendario ordine di criminali e cavalieri I Sette Peccati Capitali e una principessa. Un po' di tempo è trascorso da quando la pace è stata ristabilita nel regno dei Liones.

Per celebrare l'anniversario del regno, I Sette Peccati Capitali si avventurano in un territorio di confine alla ricerca di un ingrediente elusivo, il Pesce del Cielo. Nel bel mezzo della ricerca, il loro capitano Meliodas e il maiale Hawk, che parla la lingua umana, vengono mandati al Tempio Celeste, il mondo celestiale che giace in alto nel cielo, sopra le nuvole. Gli Sky Winged, che possiedono le ali, abitano quel tempio. Meliodas è stato scambiato come il ragazzo che ha infranto una legge, ed è stato gettato in prigione.

Nel Tempio Celeste si sta preparando la cerimonia per impedire la liberazione delle bestie diaboliche che furono sigillate tremila anni fa. Ma il gruppo dei Sei Cavalieri Neri guidato da Berlion si presenta per rompere il sigillo. Per proteggere tutti, Meliodas e gli altri si scontreranno contro i Sei Cavalieri Neri."

Che ne pensate? Darete un'occhiata a quest'opera appena entrata a far parte dell'immensa libreria di Netflix?