The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky, uscito un nuovo teaser promozionale!

Il film d'animazione The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky, sta riscuotendo un così grande successo tra i fan, che per festeggiare il traguardo è stato pubblicato un nuovo promo pubblicitario.

Sull'account ufficiale Instagram è stato divulgato un nuovo teaser del film d'animazione con lo scopo di aumentare il numero dei fan. Seppur breve, il trailer mostra il meglio dell'animazione e del character design che hanno reso famosa questa serie.

Il debutto del lungometraggio d'animazione del 18 agosto 2018 ha riscosso un gran successo tra i fan.

The Seven Deadly Sins The Movie: Prisoners of the Sky racconta una storia inedita, concepita dallo stesso autore del manga originale, in cui Meliodas e Hawk finiscono nel Palazzo del Cielo situato oltre le nuvole, dove tutti i suoi abitanti hanno le ali.

l film è diretto da Yasuto Nishikata (Killing Bites) presso lo studio A-1 Pictures (Sword Art Online) su sceneggiatura stesa da Makoto Uezu (The Heroic Legend of Arslan); la colonna sonora è composta da Hiroyuki Sawano (L’Attacco dei Giganti).

Per i più curiosi, qui di seguito vi proponiamo la sinossi:

"Siamo in un mondo in cui esistono le fate, le dee e i demoni. Coloro che hanno salvato il regno di Liones che era sull'orlo della distruzione a causa dei demoni sono il leggendario ordine di criminali e cavalieri I Sette Peccati Capitali e una principessa. Un po' di tempo è trascorso da quando la pace è stata ristabilita nel regno dei Liones. Per celebrare l'anniversario del regno, I Sette Peccati Capitali si avventurano in un territorio di confine alla ricerca di un ingrediente elusivo, il Pesce del Cielo. Nel bel mezzo della ricerca, il loro capitano Meliodas e il maiale Hawk, che parla la lingua umana, vengono mandati al Tempio Celeste, il mondo celestiale che giace in alto nel cielo, sopra le nuvole. Gli Sky Winged, che possiedono le ali, abitano quel tempio. Meliodas è stato scambiato come il ragazzo che ha infranto una legge, ed è stato gettato in prigione. Nel Tempio Celeste si sta preparando la cerimonia per impedire la liberazione delle bestie diaboliche che furono sigillate tremila anni fa. Ma il gruppo dei Sei Cavalieri Neri guidato da Berlion si presenta per rompere il sigillo. Per proteggere tutti, Meliodas e gli altri si scontreranno contro i Sei Cavalieri Neri..."

The Seven Deadly Sins nasce come manga shonen, scritto e disegnato da Nakaba Suzuki. La serie ha già ispirato due serie animate, vari OVA allegati al manga e uno special in quattro parti; la prima serie tv e lo special sono disponibili su Netflix Italia. In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Star Comics.