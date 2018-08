The Seven Deadly Sins, annunciato un cofanetto con il manga e un DVD originale dell'anime

Amazon e altri rivenditori hanno messo in produzione il volume 34 del manga The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) di Nakaba Suzuki con un'edizione limitata che include una sorpresa speciale per tutti i fan dell'anime.

Nello specifico parliamo di un DVD originale dedicato alla serie animata di The Seven Deadly Sins. Il pacchetto verrà messo in commercio il 14 Novembre prossimo, anche se per adesso non sappiamo se la release avverrà anche in Italia, dove il manga è edito da Star Comics.



Nakaba Suzuki ha pubblicato il manga shonen su Weekly Shonen Magazine nel 2012. Kodansha ha pubblicato il volume 33 il 17 Agosto scorso. Kodansha Comics ha pubblicato il primo volume in inglese nel 2014. Crunchyroll sta postando i nuovi capitoli man mano che vengono pubblicati in Giappone.

Suzuki ha riferito in un'intervista rilasciata alla rivista Da Vinci, edita da Kadokawa, la sua intenzione di concludere il manga in "circa un anno", dopo una storia di circa 40 volumi. L'autore ha pianificato il finale sin dall'inizio della produzione del manga e ha quindi intenzione di dargli una conclusione degna della rivista shonen.

Inoltre, ha affermato che la possibilità di produzione di un sequel del manga dipenderà dagli editori del Weekly Shonen Magazine. Secondo quanto riportato sul numero mensile della rivista è possibile che il suo prossimo lavoro possa avere come tema il baseball.

Il manga di Suzuki ha ispirato una serie animata di 24 episodi trasmessa nel 2014 e 2015. Successivamente l'anime è stato aggiunto tra i vari titoli di Netflix con audio sia in inglese che in giapponese nel Febbraio 2017, Funimation ha pubblicato la serie in due parti su home video. Uno speciale di quattro episodi, intitolato The Seven Deadly Sins: Sign of Holy War è stato presentato in anteprima nell'Agosto del 2016. Una seconda stagione, The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments, è stata presentata a Gennaio scorso.

Il manga ha anche ispirato il film anime Nanatsu no Taizai: Tenku no Torawarebito (I sette peccati capitali: Prisoners of the Sky).