The Seven Deadly Sins: la quarta stagione è stata rinviata

Niente più stato di emergenza in Giappone, il premier Shinzo Abe ha revocato alcune misure dei mesi scorsi da ogni prefettura. Il problema di questi mesi continuerà però a ripercuotersi sugli anime e in tanti non andranno in onda. Continuano infatti i rinvii delle trasmissioni e ora si aggiunge anche The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan.

La quarta stagione di The Seven Deadly Sins doveva essere trasmessa a ottobre 2020, quindi nella stagione autunnale, e continuare gli eventi di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods interrottosi nel bel mezzo della Guerra Santa alcuni mesi fa. I fan però dovranno attendere molto più tempo dato che The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan è stato rinviato definitivamente.

Inevitabilmente, l'anime slitterà al 2021 ma la data non è ancora certa. Infatti lo staff della produzione si riserverà di definire la nuova trasmissione in futuro basandosi su come evolverà la situazione. The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan adatterà il resto della Guerra Santa del manga, protraendosi sicuramente fino alla fine di essa e riuscendo a coprire forse anche l'ultimo arco narrativo.

Il manga di The Seven Deadly Sins si è concluso a marzo, ma il suo universo proseguirà in futuro con il sequel The Four Knights of Apocalypse.