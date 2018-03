The Seven Deadly Sins riceverà presto un adattamento live-action

The Seven Deadly Sins ha fatto il suo tanto atteso ritorno a Gennaio, quando la seconda stagione è tornata in onda in Giappone. I nuovi episodi devono ancora arrivare gli Stati Uniti, ma il franchise non ha intenzione di aspettare che la stagione in corso diventi globale prima di lanciare il prossimo grande progetto.

Dopotutto, il primo progetto live-action per The Seven Deadly Sins è stato annunciato non molto tempo fa. Sì, Meliodas e il resto dei Sette Peccati Capitali arriveranno nel mondo reale abbastanza presto. Anime Japan 2018 ha tenuto una breve presentazione a tema The Seven Deadly Sins, ed è stato annunciato che il franchise otterrà un adattamento live-action.

The Seven Deadly Sins: The Stage, questo il titolo del progetto, inizierà le riprese questo autunno a Tokyo e Osaka. Finora, oltre al logo che potete trovare in calce alla notizia, non ci sono ulteriori notizie sul live-action, ma questo non è il primo adattamento del suo genere.

One Piece ha avuto diverse iterazioni live-action e a breve riceverà una serie tv americana. Stesso discorso vale per Naruto, che aveva in cantiere anche un film live-action hollywoodiano poi caduto nel dimenticatoio, per il manga sportivo sulla pallavolo Haikyu!!, per Death Note e per molte altre serie manga di successo.