The Seven Deadly Sins: rivelata la data della fine del manga

The Seven Deadly Sins è un'opera ricca di alti e bassi, una serie che sembrava preparata con minuzia data la mole di contenuti che, ciclicamente, si ripetevano in una serie di colpi di scena appaganti. Ad ogni modo, il manga di Nakaba Suzuki sta per finire, e mancano ormai appena pochi giorni alla sua naturale conclusione.

Esattamente un mese fa, l'autore rivelò che il manga non sarebbe andato oltre il volume 41, decretandolo come l'ultimo tankobon delle avventure dei 7 peccati capitali. Come promesso, dunque, The Seven Deadly Sins terminerà tra una decina di giorni, esattamente in concomitanza con la 17esima uscita di Weekly Shonen Magazine prevista il 25 marzo.

L'opera si concluderà quindi con il capitolo 346, in quanto il 18 marzo è previsto il capitolo 345 intitolato "Ciò che si eredita". Anche se l'ultima saga del manga è stata sommersa da una quantità assordante di polemiche a causa di una serie di uscite non proprio all'altezza degli standard a cui Nakaba Suzuki ci ha abituati, siamo certi che la conclusione di The Seven Deadly Sins chiuderà le porte di uno dei titoli più amati e famosi del target shonen.

In attesa di conoscere come il sensei concluderà definitivamente la storia, vi rimandiamo agli spoiler del capitolo 344, dove è possibile scorgere il finale dell'opera. E voi, invece, cosa ne pensate della fine di The Seven Deadly Sins? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.