The Seven Deadly Sins saluta Four Knights of Apocalypse: il disegno speciale per l'anime

Nakaba Suzuki è uno dei mangaka più famosi dell'ultimo decennio. L'autore in realtà ha una lunga carriera alle spalle, ma il vero successo l'ha ottenuto con la produzione di The Seven Deadly Sins, serializzato in patria dal 2012 al 2020. La storia si è però conclusa, ma l'universo narrativo continua con Four Knights of Apocalypse.

Si ritorna quindi a Britannia; mentre Netflix ha deciso di creare un ponte tra le due serie con il film anime in due parti The Seven Deadly: Sins Grudge of Edinburgh, il mangaka si è direttamente concentrato sulla fase saliente dell'avventura della nuova generazione di cavalieri che deve salvare il mondo. Con Four Knights of Apocalypse si fa la conoscenza del nuovo protagonista, Percival, che prende quindi il posto di Meliodas.

Il ragazzino e il demone millenario si salutano dandosi il cambio in questa illustrazione preparata dal mangaka Nakaba Suzuki. Per celebrare l'ormai imminente arrivo dell'anime, previsto per ottobre 2023, è stata pubblicata quest'illustrazione a colori con Meliodas e Percival. Il primo è il vecchio protagonista, sulla destra, mentre regge una birra tra le mani; il secondo è il ragazzino a sinistra, con elmo, spada e capelli verdi oltre a un sorriso gioviale.

Ecco il trailer di Four Knights of Apocalypse, che presenta il giovane Percival e accenna quali saranno i cavalieri che salveranno per l'ennesima volta Britannia dalle forze del caos. Siete pronti per un'altra avventura in questo mondo magico creato da Nakaba Suzuki?