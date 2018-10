The Seven Deadly Sins: la seconda stagione su Netflix ha emozionato i fan

Lo scorso 15 ottobre Netflix ha diffuso nel proprio catalogo anime la seconda stagione dell'anime di The Seven Deadly Sins, intitolata Revival of the Commandments. Sembra che i fan l'abbiano apprezzata non poco.

È quanto emerge, perlomeno, da numerosi post pubblicati dal fandom su Twitter. Come riporta comicbook.com, infatti, gli appassionati hanno decisamente apprezzato gli episodi che compongono The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments.

La maggior parte dei fan, infatti, ha eletto questa seconda stagione a cura di A-1 Pictures come la migliore tra le due serializzate finora dallo staff di animazione. Altri, invece, hanno ammesso senza troppi fronzoli di amare alla follia alcuni dei personaggi principali che ne compongono il cast: non è un mistero, infatti, che Ban scateni i sogni proibiti delle appassionate all'opera di Suzuki, e in generale possiamo affermare che The Seven Deadly Sins è una serie che non ha mai disdegnato un'abbondante porzione di fan service anche per i maschietti.

Noi, in ogni caso, non abbiamo apprezzato Revival of the Commandments come la prima stagione: trovate il nostro giudizio nella Recensione disponibile già da alcuni giorni sulle pagine della sezione Anime di Everyeye.it, nella quale potete scoprire perché i nuovi episodi della serie si sono rivelati sottotono, pur evolvendo la trama verso ulteriori rivelazioni e colpi di scena.