The Seven Deadly Sins: Seven Days-Il Ladro e La Santa, nuovo spin-off di Nakaba Suzuki

I fan del personaggio di Ban saranno entusiasti di sapere che il ladro, incarnazione del peccato di avarizia, sarà il protagonista di un nuovo spin-off creato dalla penna di Nakaba Suzuki, dal titolo The Seven Deadly Sins: Seven Days-Il Ladro e La Santa, edito in Italia da Star Comics.

Il manga con protagonisti i cavalieri chiamati Seven Deadly Sins si sta avvicinando alla sua conclusione, ma fortunatamente per tutti gli appassionati del mondo di Meliodas ed Elizabeth non sono ancora finite le opere derivate dall'opera magna di Suzuki. Oltre ad aver annunciato il volume pilota di The Seven Deadly Sins, il mangaka giapponese ha voluto rendere omaggio ad uno dei personaggi più amati della sua epopea, come potete leggere dal risultato del sondaggio sui protagonisti più amati di The Seven Deadly Sins, con uno spin-off interamente dedicato a Ban.

Nei due volumi che compongono l'opera, in uscita nei mesi di aprile e giugno 2020, verranno approfonditi i sette giorni passati insieme tra il ladro più famoso e la santa Elaine presso la Sorgente della Vita.

Come avrà ottenuto veramente la sua immortalità? Scrivete tra i commenti tutte le vostre teorie, invece se volete una risposta certa non vi resta che aspettare e leggere il prossimo amatissimo capitolo della storia di The Seven Deadly Sins: Seven Days-Il Ladro e La Santa.