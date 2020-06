The Seven Deadly Sins: Seven Days, ecco quando il secondo numero giungerà in Italia

Quella di The Seven Deadly Sins è una produzione che fin dai suoi primissimi numeri e riuscita a conquistare l'attenzione di un ricco pubblico sparso in ogni angolo del pianeta, prima tramite un manga concretizzatosi grazie al lavoro di Nakaba Suzuki e successivamente per merito di un adattamento animato.

Come probabilmente molti tra voi sapranno, tempo addietro venne confermato il sopraggiungere di uno spin-off della produzione principale, quel The Seven Deadly Sins Seven Days che nel 2019 seppe conquistarsi la curiosità di moltissimi lettori. Ebbene, dopo una lunga attesa legata anche alle difficoltà causate dal Coronavirus e dalla quarantena, Star Comics ha ufficialmente annunciato che il secondo e ultimo numero dedicato alla miniserie giungerà in Italia il primo luglio 2020, una notizia che farà sicuramente la felicità di moltissimi appassionati.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra dei sette giorni passati insieme tra il ladro più famoso e la santa Elaine presso la Sorgente della Vita. I due, questa volta, dovranno vedersela con un misterioso e spaventoso visitatore che metterà in pericolo la Foresta dei Folletti e le loro stesse vite. L'opera ha saputo riscuotere un notevole successo tra i fan, i quali hanno assai apprezzato il lavoro svolto e il succedersi degli eventi, ora finalmente vicini alla tanto attesa e chiacchierata conclusione.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del manga The Seven Deadly Sins.