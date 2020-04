The Seven Deadly Sins: Seven Days, l'uscita del manga spin-off in Italia è imminente

Il famoso manga The Seven Deadly Sins ha visto velocemente la sua fanbase rimpolparsi fino a raggiungere numeri a dir poco ottimi, grandi risultati che hanno successivamente portato anche alla realizzazione di un adattamento animato che ha contribuito ad ampliare ancor di più l'opera di Nakaba Suzuki.

Ebbene, dopo una lunga attesa, attraverso un comunicato ufficiale Star Comics ha annunciato al pubblico che il primo volume di The Seven Deadly Sins: Seven Days giungerà presto in Italia, una gran bella notizia dopo gli innumerevoli ritardi e le tante opere posticipate per colpa del Coronavirus. Secondo quanto svelato, infatti, il manga spin-off in due volumi verrà reso disponibile in fumetteria, libreria e negli store online dal 6 maggio 2020, il tutto per un prezzo di 4,50 euro.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra di Elaine, ragazza il cui fratello Harlequin è scomparso da ben settecento anni, un lunghissimo periodo durante il quale la giovane è rimasta a proteggere la foresta del Re dei Folletti. Con il passare dei secoli, mentre l'umanità andava facendosi sempre più avida, la magica sorgente capace di donare la vita eterna non ha fatto altro che far sprofondare Elaine in un'oscurità di dolore e disperazione. Quando però un ladro di nome Ban giunge al cospetto della fanciulla, avrà inizio una storia che i due non potranno mai dimenticare.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Nakaba Suzuki ha recentemente fatto parlare di sé dopo aver realizzato uno splendido sketch a tema The Seven Deadly Sins. Inoltre, nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del manga The Seven Deadly Sins.