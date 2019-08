The Seven Deadly Sins: speculazioni sull'ending theme della terza stagione

Ai fan della serie di The Seven Deadly Sins è bastata la notizia della partecipazione di Amamaiya per l'ending theme della terza stagione per aumentare l'hype. Leggiamo insieme i dettagli.

Dopo due stagioni, uno speciale OAV, e un film, The Seven Deadly Sins farà il suo grande ritorno con la serie Wrath of the Gods, verso la fine di quest’anno in Giappone. Nonostante i dettagli del prossimo adattamento vengano tenuti nascosti, stanno emergendo sempre più informazioni per quanto riguarda la nuova produzione. I fan hanno addirittura un’idea sulla colonna sonora che verrà utilizzata per l’ending.

Come annunciato sul profilo Twitter ufficiale, di cui potete trovare il post di seguito, Sora Amamiya, che nella serie dà la voce a Elizabeth, darà il suo contributo nella ending theme. Non è stato assolutamente rivelato il titolo del tema, ma la partecipazione di Amamiya è di sicuro una buona notizia per i fan, che avevano già apprezzato il suo lavoro per l’ending della seconda stagione: Revival of the Commandments.

The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods sarà diretta da Sususmu Nishizawa, che ha già lavorato sullo storyboard per Revival of The Commandments, mentre Rintarou Ikeda sarà il compositore della colonna sonora nel corso degli episodi, ei compositori Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada torneranno per il nuovo progetto.

La terza iterazione della serie ha molte informazioni ancora tenute nascoste, forse non per chi ha letto il manga ma è stato confermato che raggiungerà il punto di climax maggiore proprio con Wrath of the Gods, che uscirà in Giappone il prossimo autunno, anche se Netflix non ha ancora definito quando sarà disponibile negli altri paesi. La produzione è affidata allo Studio Deen e vede il ritorno delle voci di Yuki Kaji come Meliodas, Sora Amamiya come Elizabeth, Misaki Kuno come Hawk, Aoi Yuki come Diane, Tatsuhisa Suzuki come Ban, Jun Fukuyama come King, Yuuheu Takagi come Gowther, Maaya Sakamoto come Merlin e Tomokazu Sugita come Escanor.