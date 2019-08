The Seven Deadly Sins: gli spoiler del capitolo 322 mostrano la forza del Sole!

Ormai da una decina di capitoli, dopo una finta conclusione poi modificata ufficialmente dall'autore Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins è entrato in quella che sembra la vera battaglia finale. Sul finale dello scorso capitolo, abbiamo anche visto i Seven Deadly Sins riunirsi al loro capitano e ad Elizabeth, per sconfiggere il Re dei Demoni.

Con leggero anticipo rispetto alle solite tempistiche, in rete sono apparsi i primi spoiler relativi a The Seven Deadly Sins 322. Più precisamente, le immagini leakate da un gruppo portoghese provengono dalle prime quattro pagine del nuovo capitolo, che potete vedere in calce. Naturalmente sono tutti stupiti di rivedere Escanor, l'ultimo dei Sins arrivati sul posto, di nuovo a combattere e nella forma muscolosa che affrontò anche Meliodas tempo prima.

Mael l'arcangelo sorveglia dall'alto il campo di battaglia, ben conscio che Escanor ha poco tempo da vivere e la Grazia che ha ricevuto pochi capitoli fa lo indebolirà ulteriormente. Le chiacchiere non durano a lungo, visto che già dalla terza pagina Escanor deve subire un attacco del Re dei Demoni. Sicuramente altre pagine del capitolo verranno diffuse nei prossimi giorni, mettendoci a conoscenza di tutti i contenuti di The Seven Deadly Sins 322.

Sia il manga che l'anime dell'opera di Nakaba Suzuki stanno per concludersi. Infatti, in autunno comincerà The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, annunciata come ultima stagione dell'anime e che quindi coprirà anche queste ultime storie al momento in corso su Weekly Shonen Magazine.