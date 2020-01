The Seven Deadly Sins: spoiler per il capitolo 339, il mondo si trasforma

La storia di The Seven Deadly Sins sta proseguendo verso una fase imprevista, data la conclusione annunciata da Nakaba Suzuki oltre sei mesi fa. Tuttavia, il mangaka aveva già disseminato alcuni indizi sull'attuale prosecuzione che però è ancora completamente da scoprire. Che futuro ci sarà per i Seven Deadly Sins nel capitolo 339?

Merlin è stata la causa scatenante del ritorno della madre del caos, un'entità che ha consentito ad Artù di ritornare in vita. Le cose non sono però andate per il verso giusto, dato che è riapparso anche Cath che però si è dimostrato un nemico. Il mostro dalla forma felina ha infatti strappato il braccio ad Artù sul finale di The Seven Deadly Sins capitolo 338.

Nel 339, dal titolo "Una parte del caos", Artù è in agonia per la ferita mentre Meliodas è al suo fianco. Insieme ai compagni, Meliodas affronta la bestia mentre il mondo sembra cambiare incontrollabilmente: è il potere di Artù che, usando Excabilur scaturita dal caos con la mano sinistra, colpisce con un fendente il mostruoso Cath. Salutandolo e piangendo la sua morte, tutto ritorna alla normalità, ma Artù è stremato e crolla al suolo mentre Merlin lo soccorre. Tutti vengono rispediti a Liones, mentre Merlin rimane da sola con Artù, che giura di proteggere a costo della vita. Quali sono i piani della strega per il ragazzo?

Il prossimo capitolo di The Seven Deadly Sins si intitolerà "Voglio vederti" e sarà pubblicato mercoledì 29 gennaio su Weekly Shonen Magazine.