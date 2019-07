The Seven Deadly Sins: gli spoiler coreani anticipano i contenuti del capitolo 117

Lo scontro finale tra Meliodas e il Re dei Demoni è iniziato. Il capitano dei Seven Deadly Sins è costretto ad affrontare nuovamente il padre, che stavolta ha posseduto il corpo del fratello Zeldris, ma non sono gli unici a lottare in quest'ultimo arco narrativo del manga. Infatti, gli altri ragazzi si stanno mettendo in mostra contro l'Indura.

Nello scorso capitolo di The Seven Deadly Sins abbiamo visto Diane, Ban, Merlin, King e Gowther occuparsi della progenie dell'Indura, il quale rischiava di sterminare la Britannia. Tuttavia, alcuni attacchi non sono andati a segno, facendo scappare alcune creature malefiche. Una di queste raggiunge Gilthunder, Howzer e Griamore, che non riescono a fare molto. In aiuto del trio interviene l'ultimo Sins rimasto, Escanor.

L'uomo ha ormai perso la sua grazia mentre Mael non risponde alle sue chiamate. Nonostante ciò, uno dei personaggi più apprezzati di The Seven Deadly Sins continua a mettersi in gioco rischiando la vita. Lanciandosi verso la bestia demoniaca, Escanor riceve immediatamente due brutte ferite ma rialzandosi subito dopo. Tuttavia, lo sforzo non ha effetto perché il demone lo continua ad attaccare ripetutamente, tagliandogli arti e provocandogli numerose lacerazioni ed emorragie diffuse.

Quando sta per essere divorato, appare però Mael che disintegra il demone e ristabilisce il corpo di Escanor, facendolo riprendere da tutte le ferite subite all'istante. Nel discorso che segue, Mael avvisa il Peccato del Leone di ciò a cui andrà incontro e, mentre si prendono per mano, Escanor riottiene tutta la forza del Sole.

The Seven Deadly Sins 317 sarà pubblicato ufficialmente su Weekly Shonen Magazine mercoledì 3 luglio sul numero 31.