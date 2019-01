The Seven Deadly Sins, spoiler e immagine in anteprima del capitolo 296

Dopo la notizia da parte di Nakaba Suzuki sulla sua intenzione di concludere il manga di The Seven Deadly Sins (in originale Nanatsu no taizai) con l'uscita del 40° volume, è iniziato il conto alla rovescia. Tuttavia l'opera è ancora in corso e l'uscita del nuovo capitolo è alle porte.

Il capitolo precedente ci ha mostrato in azione King e la sua bravura nel comandare Chastiefol anche sulle lunghe distanze. Tuttavia è stato relativamente breve e ciò ha fatto aumentare la curiosità. Ora, grazie all'utente Twitter SP Manga‏ (@SPManga1), abbiamo modo di scoprire qualcosa di più di cosa ci riserverà il numero 296 di The Seven Deadly Sins.

La qualità dell'immagine non è eccellente, ma sembrerebbe trattarsi di Mael. Secondo quanto riportato "Hendrickson e Ludociel si ritroveranno a discutere di alcune questioni poco prima dell'inizio della battaglia. Quattro dei Comandamenti che provenivano da Mael e sono assorbiti dal bozzolo che contiene Meliodas. Nel frattempo Escanor viene mandato nell'oscurità, perdendo così la protezione del Sole. Ludociel decide di possedere Hendy per bloccare una freccia di oscurità diretta a Merlin (non si sa chi l'abbia lanciata). Escanor (attualmente in forma di notte) viene salvato da Mael."

Al momento non disponiamo di ulteriori informazioni. L'uscita del capitolo 296 è prevista per metà gennaio. Manca davvero poco! Cosa dobbiamo aspettarci e soprattutto cosa accadrà a Meliodas e ai suoi compagni?

Ricordiamo che il manga di The Seven Deadly Sins terminerà entro l'anno corrente, ma durante un'intervista il mangaka ha svelato l'eventualità di pubblicare un sequel dell’opera, ma solo se gli editori della rivista su cui è serializzato il manga si dimostreranno favorevoli a tale progetto. Attualmente Nakaba Suzuki è impegnato su un'altro lavoro a tema sportivo. Il manga ha ispirato diversi adattamenti animati e lungometraggi e disponibili sulla piattaforma streaming di Netflix. Recentemente è stata annunciata la data di uscita della seconda stagione dell'anime.