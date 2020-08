The Seven Deadly Sins: spoiler e testi per il nuovo misterioso capitolo del manga

Tra qualche giorno arriverà su Netflix la terza stagione di The Seven Deadly Sins, mentre chi è in pari con l'anime sta già aspettando la quarta stagione che arriverà a gennaio 2021. Ma i fan del manga, che si è concluso da diversi mesi, hanno gioito alla notizia di un nuovo capitolo autoconclusivo della storia che arriverà tra qualche giorno.

Il oneshot di The Seven Deadly Sins sarà pubblicato sul prossimo numero di Weekly Shonen Magazine, ma gli spoiler hanno già rivelato i contenuti e alcuni testi del capitolo. Vediamo cosa succederà in questa storia incentrata sul figlio di Ban ed Elaine, Lancelot.

La foresta del Re delle Fate adesso è governata da un re umano, Ban, e una regina delle fate, Elaine. Il duo vive in pace e armonia e ha aperto le porte anche agli umani. Uno di questi, al limitare della foresta, sta però tentando di ingannare un paio di fate finché non arriva una graziosa fata. L'uomo tenta di rapirla ma questa sfugge e lo colpisce, rivelando di essere Lancelot. Dopo aver fatto scappare l'uomo, quello che in realtà è un maschio si arrabbia dato che sempre più truffatori si avvicinano al regno. Una volta sfogata la propria ira, si dirige dal padre Ban per chiedergli di fare più attenzione.

Lancelot incontra poi la sua maestra Jericho e dimostra di avere anche la capacità di leggere nel pensiero altrui, abilità ottenuta dopo uno scontro con Tristan che gli ha anche causato una cicatrice sulla fronte e che tenta di nascondere usando i capelli lunghi. A causa di questo potere, viene sempre confuso per una ragazza e un altro pensiero di Jericho sembra essere la goccia che fa traboccare il vaso.

Il ragazzo decide di tagliarsi i capelli, mentre nel regno inizia a manifestarsi uno strano fenomeno. A Ban viene chiesto di investigare su delle strane sparizioni che stanno avvenendo in Britannia e che neanche Meliodas è riuscito a risolvere. Insieme al figlio, Ban cerca indizi nella zona in cui è scomparsa l'ultima vittima, il truffatore allontanato da Lancelot. Tuttavia non riescono a trovare niente di utile.

Lancelot però non si arrende e il giorno dopo decide di continuare a investigare. Sul luogo c'è anche Jericho, che sapeva che la fata non si sarebbe arresa. Maestro e allievo trovano una sorta di portale e, dopo essersi preso per mano, entrano al suo interno. Da quel giorno nessuno seppe più niente dei due: nonostante gli sforzi di Ban ed Elaine, la ricerca è stata infruttuosa per anni. Dopo tanto tempo, il principe torna come "il principe del lago" e da qui inizia una nuova storia per The Seven Deadly Sins.

