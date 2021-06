The Seven Deadly Sins: il giudizio del drago, la stagione 4 arriva su Netflix

The Seven Deadly Sins è diventato nel tempo uno dei titoli di punta a tema anime del colosso americano dedito allo streaming on-demand. Netflix, infatti, sta investendo molto sull'adattamento televisivo del manga ormai concluso di Nakaba Suzuki e finalmente anche l'ultima stagione è arrivata.

Proprio come aveva promesso Netflix qualche settimana fa, puntuale il 28 giugno è uscita la prima parte di The Sevean Deadly Sins 4, altresì conosciuta come "il giudizio del drago". A circa una settimana di distanza dalla fine della trasmissione dell'anime in Giappone, anche il celebre portale streaming può finalmente proporre ai suoi numerosi abbonati la prima tranche di episodi dell'anime in attesa della seconda che uscirà prossimamente.

Per il momento sarà dunque possibile visionare solo i primi 12 episodi, in lingua originale o con doppiaggio in italiano. Sempre a breve, inoltre, uscirà in patria anche il film originale e conclusivo di The Seven Deadly Sins, con un'avventura inedita dei 7 Peccati Capitali come gran finale. "Cursed By Light", infatti, uscirà il prossimo 2 luglio e purtroppo nessuna novità è ancora emersa circa un possibile approdo anche su Netflix.

E voi, invece, sfrutterete l'occasione per guardare la prima parte della stagione finale? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Per i più curiosi, tra le nostre pagine è disponibile anche il riassunto dell'ultimo episodio della stagione finale.