The Seven Deadly Sins: il successo del manga riassunto in un grafico delle vendite

The Seven Deadly Sins, manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, è stato uno dei fumetti più seguiti e amati degli ultimi anni, raggiungendo cifre piuttosto rilevanti all'interno dell'industria grazie anche alle prime stagioni della trasposizione animata che hanno convinto molti spettatori ad avvicinarsi alla controparte cartacea dell'opera.

L'avventura di Meliodas e dei suoi compagni, conosciuti come Seven Deadly Sins, è riuscita infatti a conquistare milioni di appassionati grazie soprattutto alla prima stagione dell'anime, prodotta da A-1 Pictures. Tuttavia già dalla prima pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump nell'ottobre del 2012 si era già guadagnata un seguito da molti lettori, come mostra il grafico che trovate nel post di @Josu_ke riportato in calce alla notizia.

Il diagramma è interessante per due motivi. Innanzitutto permette di comprendere meglio la differenza delle vendite prima e dopo la trasmissione dell'anime, che sottolinea ancora una volta l'impressionante potenziale delle trasposizioni. In secondo luogo consente di avere una visione di insieme sul percorso commerciale dell'opera, che come specificato nel tweet è stata il secondo manga più venduto in Giappone nel 2015, subito dopo ONE PIECE e prima dell'Attacco dei Giganti.

Forse a causa delle numerose critiche rivolte alle stagioni 3 e 4, prodotte da Studio DEEN e Marvy Jack, oltre che alla longevità della storia in sé, molti lettori si sono allontanati dall'universo di Suzuki, facendo registrare un lieve ma progressivo calo di vendite di volume in volume. Al momento della pubblicazione del volume 41, l'ultimo, si notano infatti vendite molto simili al periodo precedente l'arrivo dell'anime sul mercato.

In conclusione, The Seven Deadly Sins ha comunque vissuto un periodo di grande successo e interesse da parte del pubblico, e ad oggi conta ben 37 milioni di copie in circolazione. E voi cosa ne pensate? Credete che il sequel Four Knights of Apocalypse possa eguagliare o superare i numeri dell'opera originale? Diteci la vostra opinione nei commenti.