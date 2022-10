The Seven Deadly Sins: The Grudge of Edinburgh, nuovi personaggi e c'è un ritorno nel film

La storia di The Seven Deadly Sins si è conclusa da tempo sia in formato anime che manga. In attesa che venga proposto anche l'adattamento del sequel Four Knights of Apocalypse, Netflix è al lavoro per portare ai fan della serie un capitolo di congiunzione, il film The Seven Deadly Sins: The Grudge of Edinburgh.

Manca sempre meno all'uscita del film, con il trailer di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh che ha messo in risalto le caratteristiche di questo lungometraggio diviso in due parti. In attesa che Netflix pubblichi il prodotto nel suo catalogo, previsto a dicembre, l'account ufficiale di Netflix Anime ha comunicato le ultime aggiunte al cast.

La novità è l'inserimento di tre personaggi in The Seven Deadly Sins: The Grudge of Edinburgh:

Koki Uchiyama doppierà Fairy, un nuovo personaggio;

Kazuyuki Okitsu doppierà Priest, un altro personaggio inedito creato appositamente per il film;

Infine Yohei Azakami riprenderà il ruolo di Deathpierce, uno dei personaggi già apparsi in The Seven Deadly Sins;

Stavolta sarà Tristan il protagonista, con il figlio di Meliodas ed Elizabeth che sarà poi anche una delle figure cardine di Four Knights of Apocalypse, il sequel manga attualmente in corso su Weekly Shonen Magazine e ancora una volta scritto e disegnato da Nakaba Suzuki.