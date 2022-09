The Seven Deadly Sins: The Grudge of Edinburgh, trailer e poster per il film anime Netflix

L'evento streaming Netflix Tudum ha portato una ventata di grosse novità per quanto riguarda gli anime in uscita sulla piattaforma d'intrattenimento. Tra i tanti titoli mostrati nel corso della manifestazione, si è parlato anche di The Seven Deadly Sins: The Grudge of Edinburgh, anime movie con protagonista il figlio di Meliodas ed Elizabeth.

Al Netflix Tudum è stato condiviso un trailer di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinsburgh. La pellicola, sequel del manga di Nakaba Suzuki, verrà suddivisa in due parti, di cui la prima debutterà su Netflix dal 22 dicembre 2022. La data di uscita è stata accompagnata da una nuova locandina di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh.

Nel trailer in CG di Grudge of Edinsburgh Parte I gli spettatori fanno la conoscenza di Tristan, il figlio di Meliodas ed Elizabeth. Egli eredita il potere del Clan della Dea, che gli consente di curare le ferite delle persone, ma anche quello del Clan Demonaico, che non riuscendo a controllare invece ferisce chi gli sta intorno. Per proteggere la sua famiglia, Tristan si dirigerà al Castello di Edimburgo. Strada facendo incontrerà una lunga schiera di amici.

The Seven Deadly Sins: The Grudge of Edinburgh è diretto da Bob Shirata, con Noriyuki Abe come regista e supervisore. La sceneggiatura è scritta da Rintarou Ikeda, mentre Alfred Imageworks e Marvy Jacks si stanno occupando dei character design. Mikako Komatsu darà voce a Tristan da ragazzo, mentre Ayumu Murase interpreta Tristan da adolescente. Sora Amamiya e Yuuki Kaji tornano a doppiare Elizabeth e Meliodas.