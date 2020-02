The Seven Deadly Sins: trapela in rete la cover del volume 40

Il sensei Nakaba Suzuki, annientando le aspettative dei fan, ha infine deciso di cambiare idea. Il manga di The Seven Deadly Sins non finirà, o almeno non nell'immediato futuro alla luce dei recenti capitoli che hanno aperto le porte a nuovi spunti narrativi. Ma quanto andrà ancora avanti?

Gli ultimi risvolti dell'opera, in realtà, hanno indispettito fortemente i fan, esasperati dalla lunghissima dilatazione della storia dopo gli eventi "finali". Nemmeno l'annuncio del climax, quando sembravano mancare appena pochi volumi alla fine, ha convinto Suzuki sensei a prendere seriamente in considerazione l'idea di terminare il proprio manga di punta. Le conseguenze, tuttavia, non sono mancate, con gli ultimi capitoli a tratti ingiustificabili.

Ad ogni modo, The Seven Deadly Sins, nonostante questi problemi narrativi, resta uno dei manga più venduti al mondo, complice una popolarità che, fino a qualche anno fa, aveva ben disposto tutti gli amanti del genere shonen. A tal proposito, nelle ultime ore è trapelata in rete la copertina a colori d'apertura al volume 40, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. L'illustrazione in questione, al termine dell'ultima saga, rivede tutti i 7 Peccati Capitali nuovamente insieme.

In attesa di scoprire maggiori informazioni in merito al futuro della serie, vi rimandiamo agli spoiler del capitolo 340 di The Seven Deadly Sins. E voi, invece, cosa ne pensate di questa cover, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.