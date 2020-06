The Seven Deadly Sins: ufficiale il crossover con l'Attacco dei Giganti

Prossimamente il gioco mobile dedicato all'opera di Nakaba Suzuku, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, accoglierà alla fine di Giugno i protagonisti de l'Attacco dei Giganti. Per il momento questa iniziativa sarà disponibile solo sui server giapponesi e koreani, e non è chiaro se in futuro verrà estesa anche ad altri paesi.

Grazie a questo contenuto aggiuntivo sarà possibile controllare Eren, Levi, Mikasa e utilizzare i loro attacchi distintivi; inoltre, nel caso il vostro personaggio lo permetta, è possibile effettuare la trasformazione in Giganti.

I Titani saranno quindi presenti sia in veste di personaggi giocabili che di nemici. Per combatterli potrete usare, secondo le vostre preferenze, i personaggi di The Seven Deadly Sins o il trio dell'Armata Ricognitiva.

La collaborazione tra i due brand è stata ufficializzata attraverso un trailer di presentazione, disponibile alla visione in calce all'articolo. I personaggi de l'Attacco dei Giganti sbarcheranno all'interno del gioco mobile il 29 Giugno.

Che ne pensate, vi pare una collaborazione azzeccata? Ditecelo qui sotto con un commento.

Un fan ha reinterpretato la locandina della quarta stagione de l'Attacco dei Giganti dal punto di vista di Eren. A che punto è la storia de l'Attacco dei Giganti? L'autore del manga, Hajime Isayama, lo ha svelato all'interno di un'intervista.