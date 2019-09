The Seven Deadly Sins: vediamo un cosplay di Elizabeth Liones

The Seven Deadly Sins 3 è ormai alle porte, per la gioia di tutti i fan dell'opera di Nakaba Suzuki. L'anime, curato da Studio DEEN e trasmesso per la prima volta nell'agosto del 2016, tornerà con almeno 24 episodi e coprirà gli archi narrativi dedicati a Corand e al Festival del combattimento.

Per festeggiare l'uscita della nuova stagione, la giovane cosplayer salvadoregna Diana Funes ha condiviso con i propri follower il suo costume da Elizabeth Liones, una delle protagonisti femminili dell'opera. Come potete vedere in calce, il vestito rappresenta la classica divisa da cameriera che la principessa utilizza per lavorare al Boar Hat, la rinomata locanda di Meliodas.

La foto è stata condivisa su Reddit dall'utente carlosegr06 ed ha guadagnato più di 700 upvote, non male per un subreddit decisamente inattivo. Il profilo Instagram della ragazza, chiamato @didicosplay, presenta altre foto scattate con questo interessante costume.

The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods tornerà sui piccoli schermi il 9 ottobre 2019, ad oggi non è ancora stato ufficializzato chi distribuirà la serie in Europa. Un primo trailer della serie è stato pubblicato lo scorso luglio.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di nuove informazioni, vi rimandiamo alla news apposita.