The Seven Deadly Sins, l'ultimo volume arriva finalmente in Italia: ecco quando

Fino a qualche anno fa, tra le pagine di Weekly Shonen Magazine il vero rivale di Fairy Tail è stato The Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki, una serie che nel tempo ha fatto parlare d sé grazie alle diverse stagioni animate che hanno accompagnato il franchise fino ad oggi. Opera che, finalmente, si concluderà anche in Italia a breve.

The Seven Deadly Sins è terminato ormai oltre un anno fa e, attualmente, il sensei è alle prese con il sequel della storia, Four Kinght of the Apocalypse. Ad ogni modo, il gioiellino che ha reso l'autore celebre in tutto il mondo non è ancora terminato nel Bel Paese, conclusione che tuttavia non tarderà ancora ad arrivare dal momento che Star Comics, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato l'imminente uscita dell'ultimo e 41° volume del manga.

Per la precisione, dunque, il Gran Finale di Meliodas e dei 7 Peccati Capitali arriverà sugli scaffali delle migliori librerie e fumetterie dal prossimo 1 giugno con un'edizione limitata. L'editore commenta l'uscita dell'ultimo takobon precisando quanto segue:

"Un’opera di tale popolarità, che ha superato i 37 milioni di copie vendute nel mondo, merita di terminare in bellezza. Per questo, il quarantunesimo volume uscirà anche in un’edizione speciale con tre gadget irrinunciabili in allegato: un set di sticker, un mini artbook e una cartolina, che faranno gioire i collezionisti appassionati della saga. Questa edizione Limited del volume sarà disponibile, a tiratura limitata, in fumetteria, libreria e store online, mentre la versione Regular sarà acquistabile anche in edicola. Da prenotare assolutamente!"

E voi, invece, avete seguito la storia finora insieme a Star Comics? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.