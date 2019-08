The Seven Deadly Sins: Wrath of God non avrà 40 episodi!

Con la conclusione del manga ormai prossima al suo arrivo, il franchise resterà ancorato a galla insieme alla terza stagione intitolata The Seven Deadly Sins: Wrath of God. Nonostante la data di debutto non sia ancora stata confermata, il progetto sta iniziando a limare i primi grandi dettagli, purtroppo non sempre corretti.

Negli ultimi giorni una notizia bomba circolata in rete, e riportata anche da testate più grandi, avrebbe trovato nell'ultima stagione di The Seven Deadly Sins 40 episodi di messa in onda. Un numero enorme di puntate, spesso riservate a prodotti dall'alto potenziale economico, che non stonava su un titolo che ha venduto oltre 30 milioni di copie del suo manga. Tuttavia, la notizia è stata mal interpretata, con la correzione che è arrivata dal solito e aggiornato Spytrue.

Il fenomeno del leaking, ovvero di recepire una notizia prima ancora che sia ufficiale, va sempre presa con le pinze, poiché basta un'errore di traduzione o un messaggio analizzato senza contesto per cadere in grandi fraintendimenti. Infatti, in questo caso, i 40 episodi sono attribuiti al corto intitolato "I problemi di Hawk nella sala di consultazione", uno speciale riservato all'iconica mascotte del franchise.

Nonostante la notizia possa rattristare qualcuno, resta pur sempre improbabile che Studio Deen termini l'opera con meno di 24 episodi dato il materiale che resta da adattare. In ogni caso, vi rimandiamo al trailer di The Seven Deadly Sins: Wrath of God per ingannare l'attesa di novità sul magico mondo di Nakaba Suzuki.