The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, il 22 settembre ci sarà un evento speciale

Il manga di The Seven Deadly Sins sta per concludersi, ma la lotta nell'adattamento animato non è ancora finita. Infatti, sarà necessaria ancora una stagione per scoprire cosa ne sarà di Meliodas, Elizabeth e degli altri ragazzi che saranno nuovamente costretti ad affrontare il proprio passato e i demoni dei Dieci Comandamenti.

La terza stagione dell'anime di The Seven Deadly Sins, sottotitolata Wrath of the Gods, arriverà durante l'autunno 2019, quindi tra pochi mesi e a manga già concluso. Intanto però, è stato rivelato che il nuovo ciclo di episodi godrà di una trasmissione speciale che andrà in onda il 22 settembre. Non si sa ancora se sarà una sorta di episodio speciale che riallaccia la storia della precedente stagione alla nuova oppure se qualcosa di completamente inedito.

Inoltre, la data del 22 settembre fa pensare che The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods non debutterà troppo in là, e che magari è già stata decisa una messa in onda per i primi giorni di ottobre. In attesa di nuove notizie, potete osservare in calce il tweet di Moetron con la news e la locandina già divulgata della serie, con i due protagonisti Meliodas ed Elizabeth al centro in due differenti versioni.