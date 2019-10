The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, ecco alcune immagini tratte dal primo episodio!

Manca ormai pochissimo al debutto di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, l'ultima stagione dell'anime tratto dall'opera di Nakaba Suzuki. Oggi, a sorpresa, alcuni utenti sono riusciti a mettere le mani su alcuni frame tratti dal primo episodio, in cui vengono mostrate alcune facce note ai fan della serie.

Le immagini, condivise anche dal profilo Twitter di AnimeTV, sono disponibili alla visione in calce all'articolo e mostrano Zeldris, Escanor, Elizabeth e Howzer. Negli ultimi episodi della seconda stagione, Zeldris subì ingenti danni cercando di salvare il fratello Estarossa dalla sfera di energia scagliata da Escanor, durante la battaglia per la difesa di Liones. Negli spoiler il demone sembrerebbe essersi ripreso, chissà quindi che torni indietro per vendicare l'umiliazione subita dal comandamento dell'amore.

Vi ricordiamo che ad oggi, la serie televisiva di Nanatsu no Taizai ha adattato 24 dei 37 Volumi disponibili. In questa terza stagione (quarta, se si conta Signs of Holy War), dovrebbero dunque essere coperti i due archi narrativi di Corand e del Festival del combattimento.

E voi cosa ne pensate? State seguendo questo anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che pochi mesi fa è stato distribuito il primo trailer di Wrath of the Gods, dunque non perdete l'occasione per rinfrescarvi la memoria dandogli un'occhiata!