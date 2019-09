The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, arriva un nuovo trailer prima della trasmissione

Manca poco all'arrivo di The Seven Deadly Sins con la sua terza e ultima stagione animata. Infatti già da mesi è in preparazione The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods che porterà a termine la storia ideata da Nakaba Suzuki e che si sta avvicinando sempre di più alla conclusione anche in formato manga su Weekly Shonen Magazine.

Mentre i fan si prodigano in cosplay di Elizabeth Liones, a produzione ha lanciato un nuovo trailer dedicato a The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. Il video è presente in alto alla notizia ed è il secondo preparato per pubblicizzare l'anime in arrivo il prossimo 9 ottobre. La nuova clip inizia con una panoramica della capitale del regno, passando poi per tutti i Sette Peccati Capitali ma concentrandosi principalmente su Diane e King.

Sulle note di "Rob the Frontier" degli UVERWORLD si apre la seconda metà del trailer di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, incentrandosi su tanti personaggi come gli arcangeli e i dieci comandamenti, per poi spostarsi a scene di guerra provenienti dal passato, con Meliodas ancora capo dei demoni ed Elizabeth con la sua natura divina. Il finale, dopo crediti e pubblicità, svela anche alcuni secondi completamente dedicati a Gowther. Cosa vi aspettate dalla nuova stagione?