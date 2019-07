The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, arriva il primo trailer!

Il manga di The Seven Deadly Sins è vicino alla conclusione ormai da mesi, ma ci sono ancora numerosi capitoli da adattare in versione animata. Questi saranno tutti trasposti nella nuova e ultima stagione della serie, The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, che si pone quindi come finale definitivo della saga epica creata da Nakaba Suzuki.

Il sito ufficiale di Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, nome ufficiale giapponese di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, ha pubblicato un nuovo trailer animato dopo la key visual di ieri. Il trailer che potete vedere in alto parte mostrando i traguardi raggiunti da The Seven Deadly Sins, manga con oltre 30 milioni di copie vendute, passando poi a far vedere i personaggi principali del gruppo e alcune scene dove appaiono anche Dolor e Gloxinia dei Dieci Comandamenti.

In una delle ultime schermate appaiono però un Meliodas con ali demoniache ed Elizabeth con ali angeliche, per finire con un fermo immagine sulla key visual con tutti i personaggi che prenderanno parte a The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. L'anime debutterà nel prossimo autunno con uno staff completamente rinnovato: lo Studio DEEN sostituisce l'A-1 Pictures, con Susumu Nishizawa che dirigerà la nuova stagione, mentre Rintarou Ikeda si occuperà della composizione della serie. Rie Nishino è creditata come "animatore dell'ambientazione dei personaggi". Infine, il trio composto da Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada tornerà nel proprio ruolo di compositore.