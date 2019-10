The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, ecco chi si occuperà delle sigle

Ottobre è il mese che dà inizio alla stagione autunnale degli anime e, pertanto, i primi giorni del mese sono incendiati dall'arrivo di nuovi titoli. Tra questi c'è The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, terza stagione tratta dall'opera di Nakaba Suzuki, che adesso è prodotta dallo Studio DEEN e farà il suo debutto il 9 ottobre.

A pochi giorni di distanza dall'arrivo sulle televisioni nipponiche, viene rivelato chi si occuperà delle sigle di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. Il numero 44 di Weekly Shonen Magazine ha sciolto le riserve confermando la band UVERworld per l'opening, dal titolo "ROB THE FRONTIER" che abbiamo già potuto ascoltare parzialmente nello scorso trailer. Il nome scelto invece per l'ending è quello di Sora Amamiya, doppiatrice e cantante che si occuperà di portare "Regeneration".

In calce potete osservare l'annuncio sulla rivista per i due arrivi nello staff di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. Conosciuta in madrepatria col titolo Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, questa sarà la terza e ultima stagione della serie, adattando fino all'ultima battaglia che Nakaba Suzuki sta narrando proprio in questo momento nel manga. Meliodas ed Elizabeth, supportati dai loro compagni dei Seven Deadly Sins, dovranno affrontare il proprio passato.