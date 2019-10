The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods: cosa sta accadendo all'anime? Facciamo il punto

C'era da tempo, già dall'annuncio del cambio di Studio, paura nei confronti di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. E in parte, i timori sono stati colti con imbarazzo dal pubblico, soprattutto per via di parecchie scelte molto discutibili sulla produzione. Ma facciamo il punto sulla situazione attuale.

Già ad agosto, il leaker YonkouProduction aveva commentato la situazione che si stava venendo a creare all'interno del franchise. L'opera di Nakaba Suzuki, infatti, è un prodotto molto in voga in Giappone, con ottime vendite e tanta popolarità alle spalle. Per questo motivo c'è sempre stata molta attenzione nella proposta di un adattamento animato che aiutasse a incrementare maggiormente gli incassi.

In ogni caso, questa situazione di crisi inizia proprio dopo il flop del film. Il licensor Aniplex, infatti, per non andare ulteriormente in perdita, ha avvisato il comitato (coloro che sponsorizzano l'anime) di trovare immediatamente un nuovo studio di animazione per mettere in cantiere la terza serie. Nell'industria dell'animazione, nonostante i tempi strettissimi per realizzare una trasposizione, gli studi vengono "prenotati" con anni di anticipo, in modo tale da poter suddividere i progetti nel corso del tempo. L'unico che si trovò disponibile a farsi carico del fardello fu Studio Deen, che si rese conto ben presto dell'impossibilità di realizzare un'intera stagione di 24 episodi in meno di un anno.

E quando un'azienda non arriva coi tempi subentra l'outsourcing, ovvero affidare a uno studio terzo, a costo della qualità, interi episodi. In questo caso, la compagnia scelta fu Marvy Jack, con il risultato che vediamo oggi. In più, alla censura, si aggiunge il discorso dell'orario di trasmissione tramite un nuovo canale, spostato a slot più accessibili al giovane pubblico, pur scendendo a compressi.

