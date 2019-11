The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods: un'esilarante frame fa impazzire i fan

La terza stagione di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods non è sorta sotto una buona stella, a causa dalle polemiche scaturite dal comparto tecnico di J.C. Staff. Nonostante la qualità generale sembra sia leggermente migliorata, non mancano momenti che più volte hanno fatto storcere il naso agli appassionati.

Nella quinta puntata dell'anime, infatti, una breve scena di appena 3 secondi è riuscita a divertire la community per via di alcuni bizzarri disegni. Un dettaglio che non è rimasto inosservato dai fan, in quanto l'intera prima parte del 5° episodio è stata caratterizzata da momenti di bassa qualità tecnica, con animazioni legnose e a tratti inesistenti.

Nonostante alcuni segnali positivi di J.C. Staff, come la rimozione della censura nelle scene con spargimento di sangue, la strada pare essere ancora lontana dalla realizzazione di una stagione conclusiva che adatti sufficientemente le ultime fatiche di Meliodas e dei 7 Peccati Capitali. Piano piano le migliorie iniziano a intravedersi, ma restano esilaranti alcune scelte tecniche discutibili, come il simpatico frame che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Non ci resta che sperare un'inversione di marcia degna di The Seven Deadly Sins, ma le paure che il comparto tecnico non soddisfi le aspettative di un pubblico esigente sono ancora reali. E voi, invece, cosa ne pensate del buffo disegno di Meliodas ed Elisabeth? Diteci la vostra opinione sulla situazione attuale, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.