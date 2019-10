The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, ecco delle immagini tratte dal secondo episodio

Pochi giorni fa è andata in onda la criticatissima premiere di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, sicuramente più complessa da valutare di quanto ci saremmo aspettati. Nonostante le polemiche però la serie dovrà accompagnarci ancora per molto tempo, dunque sembra essere questo il momento giusto per guardare al futuro.

Oggi infatti sono state mostrate in anteprima alcune immagini tratte dal secondo episodio, pronto ad andare in onda alle 17:00 di martedì 15 ottobre. Nelle immagini, visibili in calce all'articolo, possiamo notare alcuni dei protagonisti del prossimo episodio, tra cui due importanti componenti dei 10 comandamenti: Drole e Gloxinia.

La prima puntata della nuova stagione, andata in onda martedì scorso, ha decisamente faticato a ricevere apprezzamenti. Uno dei maggiori problemi è stato ritrovato nella nuova opening, secondo molti appena abbozzata e spoglia a livello di animazioni, ma oltre a questo le critiche si sono espanse velocemente verso quasi tutto il lavoro svolto da Studio Deen.

Vi ricordiamo che ad oggi, la serie televisiva di Nanatsu no Taizai ha adattato 24 dei 37 Volumi disponibili. In questa terza stagione (quarta, se si conta Signs of Holy War), dovrebbero dunque essere coperti due archi narrativi pieni di scene d'azione, e con questi pretesti le aspettative dei fan stanno abbassandosi sempre di più.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la premiere? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!