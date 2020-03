The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods: Netflix svela la data d'uscita

The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods è stata la stagione più criticata e controversa della storia dell'adattamento animato del manga di Nakaba Suzuki. Ad ogni modo, Netflix non ha intenzione di lasciarsi scappare le avventure dei 7 peccati capitali e, pertanto, ha recentemente annunciato la data d'uscita della terza serie sul proprio catalogo.

L'attuale crisi dell'industria dell'animazione è possibile riassumerla proprio con la terza stagione di The Seven Deadly Sins, in cui il negativo responso del pubblico al film ha costretto la produzione ad abbandonare A-1 Pictures e spingere per la celere realizzazione di una nuova serie che ne coprisse le perdite economiche. Fu proprio questa esigenza finanziaria a trovare in Studio Deen l'unico partner disponibile, nonostante la stessa compagnia non aveva attualmente le forze per produrre un anime in un così stretto margine di tempo, affiancando il lavoro allo studio Marvy Jack.

Nonostante questa spiacevole situazione che ha investito il franchise, Netflix continua saldamente a investire sul progetto, molto caro alla community legata all'animazione nipponica. Nella notte, infatti, il colosso dello streaming on-demand ha annunciato che The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods arriverà in tutto il mondo nel mese di luglio.

Non è dato sapere se per allora lo Studio Deen avrà corretto i principali problemi della serie, ma vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità in merito. E voi, invece, siete interessati all'anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.