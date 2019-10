The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods rivela un colpo di scena su Elizabeth

La nuova stagione dell'opera di Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, già dal secondo episodio ci ha mostrato una rivelazione importante che riguarda il personaggio di Elizabeth, che spiegherebbe inoltre l'attaccamento morboso di Meliodas nei suoi confronti.

Per sostenere una testo, King e Diane vengono spediti indietro nel tempo e si imbattono in un volto conosciuto, praticamente uguale a quello di Elizabeth. Il secondo episodio ci rivela infatti che l'attuale Elisabeth Liones assomiglia in modo impressionante a una dea che porta lo stesso nome, caratterizzata da quattro splendide ali che gli donano un aspetto angelico.

Veniamo a conoscenza del fatto che circa 3000 anni fa viveva accanto a Meliodas e agli altri comandamenti. Al momento non sappiamo quali risvolti avrà sul presente della serie questa rivelazione, ma la sua entrata in scena ci porta sicuramente a buttarci in delle teorie.

L'attuale potere magico di Elizabeth potrebbe derivare dalla sua discendenza del Clan della Dea, e il legame ossessivo di Meliodas trova ora un contesto più adeguato, il quale per tutto questo tempo ha cercato di riconnettersi con l'Elizabeth che conosceva una volta. Le puntate future esploreranno sicuramente il legame tra Elizabeth e il misterioso Clan, e siamo curiosissimi di saperne di più.

The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods ha debuttato il 9 Ottobre, ma non è disponibile alla visione legalmente al di fuori del Giappone. La serie, infatti, non è stata ancora ancora caricata su Netflix, che ne detiene i diritti della trasmissione e sul quale sono presenti le prime due stagioni insieme alla pellicola Prisoners of the Sky.

Studio Dean ha rimosso ufficialmente la censura di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. In un articolo dedicato abbiamo affrontato le polemiche scaturite dal comparto tecnico mostrato da The Seven Deadly Sins: Wrath