The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, svelate le nuove sigle in arrivo a gennaio

Al netto delle tante critiche ricevute negli ultimi mesi, la quarta stagione di The Seven Deadly Sins sembrerebbe aver finalmente trovato una sua quadra. Studio DEEN sembrerebbe essere riuscito a redimersi dopo i primi due disastrosi episodi e a partire da gennaio, inizierà finalmente la trasmissione dell'attesissimo secondo cour.

Proprio a questo proposito vi ricordiamo che l'episodio 12, attualmente in programma nel giorno di Natale, porterà via con se le attuali sigle di apertura e chiusura.

La nuova Opening sarà composta dalla band giapponese Sid e si intitolerà delete, mentre l'Ending Theme sarà curato da Kana Adachi, la talentuosa cantautrice pop classe 99, e si intitolerà Good day. Le nuove sigle andranno a sostituire le attuali ROB THE FRONTIER degli Uverworld e Regeneration, il brano cantato dalla doppiatrice di Elizabeth Sora Amamiya.

La prima sigla d'apertura di questa nuova stagione attirò diverse critiche per via delle animazioni poco curate, e finì per infastidire ulteriormente i fan. Dopo la rimozione delle censure però Studio DEEN sembrerebbe aver scelto un approccio più cauto, chissà quindi che questa nuova OP non finisca per soddisfare le aspettative.

