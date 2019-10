The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, svelato il numero totale di episodi

Arriva la stagione autunnale con tutti i suoi nuovi anime. Oggi 9 ottobre è in partenza la terza stagione di The Seven Deadly Sins, intitolata The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. L'opera dello Studio DEEN si è già mostrata in alcune immagini del primo episodio, ma per quante settimane i fan potranno godersi l'anime?

La risposta arriva quest'oggi grazie al sito 7-taizai.net, il portale ufficiale dell'anime di The Seven Deadly Sins. The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods sarà composta da 24 episodi, di cui appunto il primo è stato già messo in onda in Giappone oggi 9 ottobre. Meliodas, Elizabeth e gli altri peccati capitali ci accompagneranno quindi in questo percorso per circa sei mesi.

Il regista di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods è Susumu Nishizawa, mentre Rintarou Ikeda si occupa della composizione della serie. Rie Nishino è incaricata delle animazioni dei personaggi, alle musiche troviamo il noto Hiroyuki Sawano di L'Attacco dei Giganti, affiancato da Kohta Yamamoto e Takafumi Wada. Infine, gli UVERworld e Sora Amamiya si occuperanno rispettivamente dell'opening e dell'ending di The Seven Deadly Sins.

The Seven Deadly Sins, in lingua originale Nanatsu no Taizai, è un manga di Nakaba Suzuki pubblicato dal 2012 su Weekly Shonen Magazine. A circa 7 anni di distanza, l'opera è ormai vicina al termine dopo essere stata per anni una delle più vendute e apprezzate della scuderia della casa editrice Kodansha.