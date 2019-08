The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, la terza stagione sarebbe in difficoltà

Il terzo adattamento animato del manga di Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, pare che stia attraversando un percorso produttivo piuttosto tumultuoso. Il fandom dell'opera non vede l'opera di mettere le mani sulla nuova tornata di episodi, tuttavia un insider molto attendibile rivela dei retroscena che non fanno ben sperare.

La fonte di cui stiamo parlando è Yonkou Productions, una personalità che nel corso degli anni ha costruito la propria immagine attraverso una serie di informazioni in anteprima rivelatesi quasi sempre corrette, e proprio per questo motivo i fan di Seven Deadly Sins potrebbero avere di che preoccuparsi.

A detta dell'insider, la situazione per la terza stagione sarebbe addirittura critica. I problemi sarebbero iniziati quando Aniplex, lo studio di produzione dietro l'anime, ha mollato le redini del progetto dopo lo scarso successo del film Prisoners of The Sky.

A questo punto i nuovi committenti della serie hanno richiesto di trovare un nuovo studio d'animazione a cui affidare la realizzazione dell'anime in meno di un anno, richiedendo di iniziare al più presto la produzione della serie.

La terza stagione è stata quindi affidata allo Studio Dean, che però secondo l'insider non starebbe realizzando gli episodi, bensì li avrebbe affidati in "outsourcing" allo studio Marvy Jack. A causa di una schedule davvero ristretta e un processo produttivo attualmente privo di garanzie qualitative, la nuova stagione di Seven Deadly Sins potrebbe non rispettare le attese dei fan, che aspettano con ansia le nuove puntate.

Nella maggior parte dei casi, una buona disponibilità economica unita ad una sana organizzazione del lavoro sono necessarie per dare vita ad un prodotto competente, se vengono meno queste due componenti è sempre difficile che si riesca a mantenere un livello alto durante tutto l'arco della stagione.

Se non avete ancora visto il primo trailer della stagione potete dargli un'occhiata in questo articolo. Qualche giorno fa, inoltre, è stata annunciata la data d'uscita dell'anime.