The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, ecco opening e data d'uscita della 4 stagione!

Recentemente vi abbiamo mostrato il primo PV di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, la nuova stagione dell'anime tratto dall'opera cartacea di Nakaba Suzuki. Oggi, a sorpresa, il sito ufficiale dell'adattamento ha deciso di mostrare un nuovo trailer, visibile in cima all'articolo.

Oltre a mostrare alcune scene tratte dai nuovi episodi, la clip ha anche ufficializzato la prima Opening della nuova stagione: ROB THE FRONTIER del gruppo rock giapponese Uverworld, famoso per aver lavorato sulle sigle di apertura di My Hero Academia e The Promised Neverland.

Vi ricordiamo che ad oggi, la serie televisiva di Nanatsu no Taizai ha adattato 24 dei 37 Volumi disponibili. In questa terza stagione (quarta, se si conta Signs of Holy War), dovrebbero dunque essere coperti i due archi narrativi dedicati a Corand e al Festival del combattimento.

Dopo tre stagioni ed un film passati con A-1 Pictures, The Seven Deadly Sins ha recentemente cambiato studio di animazione passando a Studio DEEN, per presunti problemi di sovraccarico lavorativo. Il regista del film Susuwu Nishizawa ha confermato comunque il suo ritorno per tutto l'arco della quarta stagione. La data di uscita è stata fissata per ottobre 2019.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'opening? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti! Nel caso in cui foste alla ricerca di ulteriori dettagli invece, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato allo staff di The Seven Deadly Sins 4.