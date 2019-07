The Seven Short Stories: annunciato manga pilota dell'autore di The Seven Deadly Sins

Nel corso di una diretta live, l'editore Star Comics ha annunciato le sue prossime uscite per il catalogo manga. Tra le novità più interessanti possiamo trovare The Seven Short Stories, opera precursore di The Seven Deadly Sins.

Se siete anche voi degli appassionati delle storie create dalla penna di Nakaba Suzuki, allora non potete lasciarvi scappare l'occasione di poter sfogliare il manga pilota per la serie con protagonista Elizabeth e Meliodas.

I fan dell'opera potranno trovare nel volume unico di The Seven Short Stories tutti quegli elementi di azione e avventura che hanno reso famosa la serie principale, con qualche nuova idea che potrebbe fare da anticipazione per la storia del manga. Inoltre siamo sicuri che al suo interno troverete anche qualche volto già noto. I personaggi dell'opera di Nakaba sono particolarmente amati dagli appassionati di fumetti in tutto il mondo, come potete vedere con questo splendido cosplay di Merlin, personaggio di The Seven Deadly Sins

La data di uscita è fissata per il mese di dicembre, The Seven Short Stories sarà disponibile in tutte le maggiori librerie e fumetterie, nonché nello shop online di Amazon.

Nel frattempo andate a leggere tutte le nostre anticipazioni sul capitolo 317 di The Seven Deadly Sins, uscito il 3 luglio su Weekly Shonen Jump all'interno del volume 31 dell'opera.