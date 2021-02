The Shadow over Innsmouth: l'adattamento manga di Tanabe si concluderà a marzo

Iniziata nel maggio del 2020 la serie manga The Shadow Over Innsmouth, dedicata all'adattamento di una delle storie più inquietanti create dal maestro dell'orrore cosmico, H.P. Lovecraft, si concluderà il 12 marzo, con la pubblicazione del volume di aprile della rivista Monthly Comic Beam, edita da Kadokawa, che tratta esclusivamente opere seinen.

A firmare questo adattamento è stato il celebre autore Gou Tanabe, come successo per Il Colore Venuto dallo Spazio, e le Montagne della Follia, il quale è riuscito a ricreare l'atmosfera oscura e opprimente dei lavori del solitario di Providence attraverso uno stile estremamente dettagliato, giocando con i chiaroscuri, e rappresentando alla perfezione le orribili creature che pervadono il mondo dei sogni e le ambientazioni in cui si ritrovano gli sfortunati protagonisti.

In particolare, la storia dell'Ombra di Innsmouth, conosciuta in Italia anche come La Maschera di Innsmouth, tratta di uno studente universitario che decide di esplorare le zone più antiche del New England. Ritrovandosi ad Innsmout, villaggio immaginario posizionato nella zona costiera del Massachusetts, il protagonista interagisce con persone che parlano di pericolose creature provenienti dagli abissi dell'oceano, e assiste ad eventi sconvolgenti, il tutto in un'atmosfera sinistra, tipica dei racconti lovecraftiani.

Ricordiamo che la storia aveva raggiunto il climax lo scorso dicembre, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'adattamento manga del Richiamo di Cthulhu.