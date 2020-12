The Shadow Over Innsmouth: il manga di Gou Tanabe prossimo al climax

Gou Tanabe ha intrapreso un progetto di adattamento manga delle opere scritte dall'autore dell'orrore Howard Phillips Lovecraft. L'ultimo dei lavori del mangaka s'intitola The Shadow Over Innsmouth e presto raggiungerà il suo climax.

Il mensile Comic Beam, edito da Kadokawa, ha dato l'annuncio dell'imminente apice della storia tratta dal racconto The Shadow Over Innsmouth, conosciuto in Italia come La Maschera di Innsmouth.

Il manga, iniziato nel Maggio 2020, segue la trama del romanzo di Lovecraft narrando il viaggio di uno studente nel New England il quale finisce per recarsi al porto di Innsmouth, luogo dove incontra strani personaggi ed assiste ad eventi inquietanti.

L'adattamento fa parte di un ampio progetto incominciato da Gou Tanabe con Il Mastino e Altre Storie, pubblicato a partire dal 2009, nell'intenzione di trasporre in versione manga i numerosi racconti dell'autore dei primi anni del '900. Tra le varie opere ricordiamo Il Colore Venuto dallo Spazio, L'Abitatore del Buio e L'Ombra Venuta dal Tempo, nonché Le Montagne della Follia, composta da quattro volumi e l'adattamento del famoso The Call of Cthulhu, tutte edite in Italia da J-Pop.

Nell'attesa di poter leggere nel nostro paese anche questa trasposizione di uno dei romanzi del poeta di Providence vi riporto una nostra recensione del manga di Il Richiamo di Cthulhu.

Cosa ne pensate dei racconti del Ciclo di Cthulhu e dei manga di Gou Tanabe? Scrivetecelo nei commenti.