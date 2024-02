The Shiunji Family è il nuovo anime dall'autore di Rent-A-Girlfriend

Con un manga che fonde abilmente l'harem con lo slice-of-life e un romanticismo senza precedenti, Rent-A-Girlfriend ha dimostrato di saper spaziare tra diversi generi senza cadere nel banale. L'opera di Reiji Miyajima è stata acclamata in tutto il mondo, tanto da portare l'autore a dare vita ad un altro manga, The Shiunji Family Children.

The Shiunji Family Children esplora il dramma di una famiglia numerosa, composta da cinque sorelle e due fratelli, in un harem altrettanto divertente e coinvolgente. Questa serie è pronta a ricevere un adattamento anime, in arrivo nel corso del 2025.

La penna e lo stile di disegno di Miyajima è evidente: il protagonista Arata Shiunji sembra essere destinato a non sposarsi, poiché non ha mai avuto una ragazza in vita sua. Tuttavia, il padre dei sette figli rivela loro un segreto a dir poco enorme: non sono fratelli di sangue! Questa notizia metterà in subbuglio tutti i membri della famiglia, che rivaluteranno i loro rapporti interpersonali.

Al momento, ci sono solo 18 capitoli pubblicati, corrispondenti a due volumi di manga, mentre il terzo tankobon della serie è uscito oggi, 16 febbraio, attraverso la rivista Young Animal con rilascio bimestrale. La notizia dell'adattamento anime potrebbe essere un segno che Miyajima intende dedicarsi più seriamente a questa nuova serie, specialmente considerando che Rent a Girlfriend sta per terminare.



