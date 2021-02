The Slime Diaries: lo spin-off di Vita da Slime arriverà su Crunchyroll Italia ad aprile

Vita da Slime è tornato su Crunchyroll, e la seconda stagione si sta rivelando assolutamente all'altezza della aspettative. Nel caso in cui la serie di 8-Bit non sia abbastanza per soddisfarvi, però, sarete felici di sapere che molto presto arriverà l'adattamento animato di uno dei due spin-off realizzati dall'autore Fuse, intitolato The Slime Diaries.

La nuova serie anime prenderà il via martedì 6 aprile 2021, lo stesso giorno d'uscita dell'episodio numero 13 della serie principale, e sarà trasmessa in simulcast da Crunchyroll. Gli abbonati potranno vedere le puntate il giorno d'uscita, mentre i non abbonati dovranno aspettare una settimana per la pubblicazione gratuita. In cima all'articolo potete dare un'occhiata all'anteprima con i sottotitoli in italiano.

The Slime Diaries è una serie manga nata come spin-off di Vita da Slime, serializzata a partire da marzo 2018 sulle pagine di Monthly Shonen Sirius di Kodansha e attualmente in corso con 4 Volumi pubblicati. L'adattamento anime è sempre curato da Studio 8-Bit, sotto la direzione del regista Yuji Ikuhara. L'anime sarà composto da 12 episodi e terminerà a giugno 2021.

E voi cosa ne pensate? Seguirete la nuova serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non aveste ancora avuto modo di recuperare l'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro primo sguardo su Vita da Slime.